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Експерти пояснили, які антиросійські санкції може зняти Трамп

Експерти пояснили, які антиросійські санкції може зняти Трамп
В інтерв’ю ЗМІ Микола Воробйов, який очолює вашингтонський Центр східноєвропейських перспектив, заявив, що нова адміністрація США, скоріше за все, почала роботу над зняттям санкцій з Москви, повідомляє replyua.net. В першу чергу, скасуванню підлягатимуть ті обмеження, які колишній очільник Білого дому ввів через незаконну анексію РФ Криму, або ж ті санкції, які не мають відношення до України.

«Найцікавіше те, наскільки далеко вирішить зайти нова американська влада, коли буде знімати ці санкції. Я не переконаний, що їх відмінять повністю та через Донбас. Але санкції, які були введені через Крим найімовірніше будуть скасовані», - заявив Воробйов.

У свою чергу, на переконання аналітика Інституту світової політики Миколи Белескова, перш за все адміністрація Дональда Трампа скасує так званий Акт Магнітського, або ж не так давно погоджений документ відносно виселення працівників російського посольства. При цьому експерт не виключає, що республіканець таки вирішить зняти з Росії обмеження, які були введені через анексований Крим та війну на Донбасі. Як відомо, напередодні президент США Дональд Трамп назвав передчасними чутки щодо зняття Білим домом антиросійських санкцій.
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