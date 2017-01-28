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Путин подождет: стало известно о других переговорахТрампа

Путин подождет: стало известно о других переговорахТрампа
Сегодня у Дональда Трампа выдался очень насыщенный день – у него запланировано сразу несколько телефонных переговоров, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующая информация была размещена на сайте Белого дома несколько часов назад. В сообщении указано, что перед телефонными переговорами с российским президентом Путиным Дональд Трамп также запланировал телефонные разговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и японским премьер-министром Синдзо Абэ. Только после этих переговоров Трамп планирует связаться с российским главой. При этом на сайте Белого дома указано, что в разговоре с Путиным также примет участие Майкл Пенс, вице-президент Соединенных Штатов. После телефонного разговора с Путиным американский глава также свяжется с Малькольмом Тернбуллом, премьер-министром Австралии, и Франсуа Олландом, президентом Франции.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин уже успел переговорить с Трампом по телефону. Он еще раз поздравил миллиардера с победой на выборах, а также обсудил с ним несколько важных тем, в том числе урегулирование ситуации в Сирии и отношения между РФ и США.
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