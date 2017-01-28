Трамп подписал указ о запрете на въезд в США всем беженцам

Президент Соединенных Штатов несколько часов назад все-таки подписал указ о временном приостановлении приема беженцев из Сирии, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер. Также, согласно новому распоряжению Дональда Трампа, прием беженцев в США будет приостановлен до соответствующего указания.
Помимо этого, Трамп распорядился прекратить программу приема беженцев в целом, срок пока составляет ровно четыре месяца. Президент дал распоряжение Министерству внутренних дел создать и ввести специальную биометрическую систему, которая позволить внимательно следить за перемещением граждан, которые пересекают границу Соединенных Штатов. Этот документ приостановит действие программы безвизового въезда для граждан. Приоритет в предоставлении статуса беженцев теперь, согласно документу, будет установлен только для представителей преследуемых религиозных меньшинств.
Более того, по информации агентства, в указе Трампа нет ни одного пункта о создании зон безопасности для перемещенных лиц. Напомним, что ранее Трамп сделал заявление о том, что подпишет указ, предусматривающий введение самых жестких мер проверки всех мигрантов.