«Стрелявшую» в Трампа учительницу наказали в Техасе

Американские СМИ сообщают о том, что техасская учительница средней школы Пэйал Моди, которая пыталась «застрелить» Дональда Трампа из водяного пистолета, была отстранена от работы со школьниками. Ранее эта учительница прославилась далеко за пределами США, когда СМИ рассказали о её попытке «застрелить» телевизионной изображение 45-го президента США Дональда Трампа, используя водяной пистолет, передаёт replyua.net со ссылкой на Fox News.
Известно, что пострелять в Трампа водой учительница решила прямо в классе. В настоящее время известно, что учительница за такой, казалось бы, безобидный проступок получила вполне серьёзное наказание. Кроме отстранения от работы в школе она также стала фигуранткой дела в расследовании окружных властей. Впрочем, до того момента, пока власти не разберутся в наличии состава преступления в действиях учительницы, из школы её не уволили — отстранение реализовано посредством административного отпуска.
Напомним, Пэйал Моди сняла на видео стрельбу в изображение Дональда Трампа из водяного пистолета. Во время этого она кричала «умри», адресуя, по всей видимости, этот посыл Дональду Трампу. Позднее учительница удалила скандальную видеозапись из Instagram, но СМИ успели подхватить необычный протест сотрудницы сферы образования.