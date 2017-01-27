В США прокомментировали информацию об отмене антироссийских санкций

Указ Дональда Трампа об отмене санкций, введенных США против России, не был очередным слухом. Как информирует replyua.net, данные о существовании этого указа попали в распоряжение изданий Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост.
Нужно отметить, что информация подтвердилась лишь частично – источники отмечают, что данные имеются, однако нельзя утверждать на сто процентов, что указ был подготовлен, или, что он уже подписан. Издания также подчеркнули, что по состоянию на этот момент времени информация не проверена до того уровня, чтобы говорить об указе во всех новостях на всех центральных телеканалах. «Такими данными могут распоряжаться лишь журналисты из любых СМИ и размещать эту информацию в своих аккаунтах в соцсетях, потому как она до конца не проверена», заявили американские источники.
Однако слухи вокруг отмены антироссийских санкций не утихают – некоторые журналисты сообщили, что указ будет подписан еще до того, как Рекс Тиллерсон официально вступит в должность госсекретаря – якобы он был инициатором указа, поэтому хочет избежать обвинений в свой адрес.