Трамп здійснює атаку на світовий порядок - блогер

У своєму блозі для «Обозревателя» журналіст Євген Іхельзон пише, що президент США Дональд Трамп почав, свідомо чи ні, атакувати весь світовий порядок, котрий сформувався по завершенні Другої Світової війни, повідомляє replyua.net. Мова йде про прагнення зруйнувати світ, в котрому жінки мають свої права, сильний надає допомогу слабкому, США є гарантом порядку в усьому світі, життя людини – найвища цінність, права людини - найголовніший пріоритет, а той, кого переслідують, отримає притулок.
Звісно, наголошує Іхельзон, від такого порядку у світі багато хто вже встиг стомитися, нинішній світ потребує ремонту, проте сам Трамп нагадує сліпе сховище лез: можна багато разів різатися, проте одного разу поранення буде мати фатальні наслідки. Крім того, наголошує блогер, така поведінка очільника провідної держави світу негативно впливає як на політичну еліту, так і на простих громадян.
Євген Іхельхон вважає, що демократія, права людини та стійкий розвиток – це не природні речі, які людство отримало внаслідок розвитку, воєн та роздумів. Тому не можна допустити,щоб одна людина все це зруйнувала через власні амбіції та почала ображати слабких та знедолених, відбираючи у них останнє.