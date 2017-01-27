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В ответ на оскорбления Мадонны Трамп смог подобрать только одно слово

В ответ на оскорбления Мадонны Трамп смог подобрать только одно слово
В интервью телеканалу Фокс Ньюс Дональд Трамп прокомментировал скандальное заявление Мадонны, адресованное ему, и назвал певицу «отвратительной», передает replyua.net. Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, что президент думает о желании Мадонны взорвать Белый дом.

Глава США подчеркнул, что фраза Мадонны является позором для Соединенных Штатов. «Скажу вам честно – она отвратительна. Мне кажется, она серьезно навредила только самой себе. Мадонна навредила самой идее всех маршей. Она, ну и еще пара выступавших там. Но особенно она сама. Думаю, то, что мы услышали, является позором для нашей страны», заявил глава государства.

Напомним, что Мадонна в прямом эфире высказала все, что думает о Дональде Трампе и даже призналась в неприязни к нему, разбавив свою речь нецензурной лексикой, за которую позже извинилась. «Да, я возмущена, и я злюсь. Да, я уже думала над тем, чтоб взорвать Белый дом. Но это ведь ничего не изменит. Мы не должны впадать в отчаяние», отметила певица. Ранее в команде Трампа посоветовали арестовать Мадонну.
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