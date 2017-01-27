Напередодні призначення Тіллерсона головні дипломати США вчинили демарш

Видання The Hill повідомляє, що частина високопоставлених дипломатів американського Держдепу несподівано написали заяви про відставку, повідомляє replyua.net. Зазначається, що це трапилося напередодні можливого обрання сенаторами Рекса Тіллерсона новим очільником цього відомства. За інформацією видання, сьогодні стало відомо про відставку заступника держсекретаря США з питань управління Патріка Кеннеді, який раніше повідомляв про свої наміри після початку роботи нової адміністрації продовжувати займатися питаннями господарства, логістики та бюджету. На своїй посаді Кеннеді працював протягом дев’яти років.
Разом з цим, за два дні до відставки Кеннеді зі своїй посад досить несподівано звільнилися кілька помічників голови Держдепу – з адміністративних питань Джойс Бар, з питань консульської співпраці Мішель Бонд, з європейських та євразійських питань Вікторія Нуланд та керівник офісу зарубіжного представництва Джентрі Сміт.
В той же самий час ані в Держдепі, ані чиновники не вважають безпосередньо ці відставки з початком роботи нової президентської адміністрації. При цьому, пише видання, інформація про масові звільнення надійшла після того, як на початку тижня Тіллерсон відвідав Держдеп.