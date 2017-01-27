валюта
СпецтемаПономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

Напередодні призначення Тіллерсона головні дипломати США вчинили демарш

Напередодні призначення Тіллерсона головні дипломати США вчинили демарш
Видання The Hill повідомляє, що частина високопоставлених дипломатів американського Держдепу несподівано написали заяви про відставку, повідомляє replyua.net. Зазначається, що це трапилося напередодні можливого обрання сенаторами Рекса Тіллерсона новим очільником цього відомства. За інформацією видання, сьогодні стало відомо про відставку заступника держсекретаря США з питань управління Патріка Кеннеді, який раніше повідомляв про свої наміри після початку роботи нової адміністрації продовжувати займатися питаннями господарства, логістики та бюджету. На своїй посаді Кеннеді працював протягом дев’яти років.

Разом з цим, за два дні до відставки Кеннеді зі своїй посад досить несподівано звільнилися кілька помічників голови Держдепу – з адміністративних питань Джойс Бар, з питань консульської співпраці Мішель Бонд, з європейських та євразійських питань Вікторія Нуланд та керівник офісу зарубіжного представництва Джентрі Сміт.

В той же самий час ані в Держдепі, ані чиновники не вважають безпосередньо ці відставки з початком роботи нової президентської адміністрації. При цьому, пише видання, інформація про масові звільнення надійшла після того, як на початку тижня Тіллерсон відвідав Держдеп.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Синоптик: 27 января погода в Украине начнет резко меняться
Важное за сутки
26 янв 2017
5448

Російський актор попросив Путіна «навіть не думати» залишати посаду президента

Відомий у Росії актор Василь Ліванов, якого багато глядачів знають завдяки зіграній ним ролі Шерлока Холмса, попросив російського президента Володимира Путіна ніколи не залишати займану ним посаду,

Последние новости

Заборону на в'їзд до України меру Перемишля скасовано - ЗМІ

Напередодні призначення Тіллерсона головні дипломати США вчинили демарш

Американские СМИ остерегают: указ Трампа о снятии санкций с России уже в Белом доме

Хуг розповів про втрати серед цивільних на Луганщині

В Україні хочуть скасувати декілька свят

Україну можуть передати в орбіту Росії – британський експерт

ОБСЄ має докази порушення "Мінська" обома сторонами - Хуг (ВІДЕО)

Вчені оголосили страшний діагноз для більшості росіян

Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)

В США розповіли про таємний план Трампа щодо Росії

Штайнмайєр висловив своє занепокоєння щодо подій в США

Трагедія у Княжичах: після злочинців будинок грабували правоохоронці

Чиновник дав прогноз щодо очищення Львова від сміття

Журналист: отказаться от Крыма в обмен на тишину Донбасса – это предательство своих граждан в оккупации

У «ДНР» підвищили розмір мінімальної пенсії

Євген Магда: українці та поляки мають відзняти спільний історичний фільм, який об’єднає два народи

Трамп таки має намір налагодити відносини з Росією

Лукашенко повідомив про загрозу незалежності Білорусі через війну в Україні

Нусс: Семенченко, Парасюк действуют по тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко

Платники податків в Україні складають 40% фінансування «ДНР» та «ЛНР» - Семенченко

 Новости за день