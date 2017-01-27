Американские СМИ остерегают: указ Трампа о снятии санкций с России уже в Белом доме

Как передает replyua.net, президент США Дональд Трамп со скоростью молнии шокирует общественность и СМИ новыми заявлениями и нестандартными президентскими указами. Так, ряд американских СМИ, среди которых Atlantic Council и Politico, ссылаясь на свои достоверные источники в команде 45-ого президента США, сообщают, что указ об отмене антироссийских санкций в одностороннем порядке уже напечатан, остается только заверить его президентским автографом.
Работник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье акцентирует внимание на том, что уже завтра могут состояться решающие переговоры между Вашингтоном, Москвой и Берлином, от итога которых и будет зависеть судьба санкций.
Журналист подчеркивает, что одним росчерком пера Дональд Трамп может «похоронить» все титанические усилия, предпринятые ранее ЕС и США относительно сдерживания агрессивной политики Российской Федерации. Единственными, кто может повлиять на решение Дональда Трампа могут стать Конгресс США и ЕС, считает журналист. Также журналист предполагает, что отмена санкций может быть отложена до назначения на должность Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.