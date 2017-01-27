В США розповіли про таємний план Трампа щодо Росії

Співпраця нового президента США Дональда Трампа з РФ обмежиться лише спільною роботою на території Сирії з метою подолання ІДІЛ. Як повідомляє replyua.net, відповідну думку для журналістів «Обозреватель.LIVE» озвучив політолог з США Джейсон Смарт. Він вважає, що у порівнянні з Росією, очільник Білого дому більше боїться Китаю.
«Дуже спірне питання відносно того, чого очікувати далі. Мені доводилося читати та чути в американських ЗМІ, що, на переконання Трампа, Китай для США становить більшу загрозу, аніж Росія, і що тісна співпраця тривала занадто багато років. Було створено багато робочих місць і тепер президент хоче їх закрити. Чи бажає Трамп співпраці з Росією? Я думаю, що він більше зацікавлений у співпраці з Кремлем проти ІДІЛ, тому що це є його головним інтересом», - пояснив Смарт.
Він також додав, що як раз відсутність ефективної політики колишнього президента США Барака Обами у Сирії призвела до того, що ІДІЛ є найголовнішою загрозою для усього світу. Раніше Смарт, прогнозуючи діяльність Трампа на посаді американського лідера, заявляв, що під час прийняття остаточних рішень республіканець неодмінно дослуховується до порад членів його родини та друзів.