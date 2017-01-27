У Білому домі придумали, як змусити Мексику фінансувати будівництво стіни на кордоні з США

Прес-секретар США Шон Спайсер заявив про імовірність будівництва стіни на амкерикансько-мексиканському кордоні за рахунок 20%-го податку на імпорт товарів з Мексики, повідомляє replyua.net. На думку американської влади, такий податок міг би протягом року поповнити бюджет на 10 млрд. доларів та «повністю профінансувати будівництво стіни». Також, за словами Спайсера, Дональд Трамп має намір додати це положення до загального пакету податкових реформ. Цю ідею вже встигли озвучити республіканцям у Конгресі. Наразі обговорення цієї ідеї триває.
Раніше повідомлялося, що 25 січня новий американський очільник підписав наказ про початок будівництва «фізично непрохідного бар’єру», який має простягатися вздовж кордону США та Мексики і складати понад три тисячі кілометрів.
Трамп зазначив, що будувати цю стіну почнуть будувати протягом найближчих місяців та додав, що офіційний Мехіко у подальшому повністю відшкодує 100% вартості стіни. Однак президент Мексики Енріке Пенья Ньєто розкритикував це рішення та заявив, що його країна не має наміру «платити за мур». Як відомо, будівництво стіни на кордоні з Мексико було одним з пунктом передвиборчої програми республіканця.