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Президент США нашел деньги на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США нашел деньги на строительство стены на границе с Мексикой
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, сообщил о том, что Дональд Трамп поручил ввести двадцатипроцентный налог на импорт товаров, произведенных в Мексике, и за счет полученных средств начнется строительство стены на американо-мексиканской границе, передает replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост.

По словам Спайсера, после введения этого налога США будут получать до десяти миллиардов долларов в год, и благодаря такому механизму строительство стены быстро окупится. «Мы на самом деле будем использовать такую схему финансирования этого масштабного проекта», подчеркнул пресс-секретарь. Также он отметил, что такая идея была озвучена Дональдом Трампом в Конгрессе США. Этот план президент собирается включить в общий план реформ в стране.

Напомним, что Энрике Пенья, мексиканский президент, отказался оплачивать строительство стены. Кроме того, мексиканский лидер отменил встречу с Дональдом Трампом, которая заранее обсуждалась и должна была состояться в конце января. Эксперты отмечают, что указ Трампа о строительстве стены на границе может существенно подпортить отношения между двумя государствами.
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