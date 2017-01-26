Трамп хоче приборкати потік біженців з Сирії – ЗМІ

За інформацією Deutsche Welle, серед найближчих планів нового президента США Дональда Трампа – припинення ніким не контрольованого потоку переміщення сирійського населення в інші країни, для чого в самій Сирії планується створення спеціальної безпечної зони, повідомляє replyua.net.
Для реалізації цього задуму очільник Білого дому дав спеціальне доручення оборонному відомству США та Держдепу за тримісячний термін надати йому план щодо створення «безпечних зон». Коментуючи своє рішення, президент США пояснив, що з боку Європи була зроблена величезна помилка, коли Брюссель погодився надати притулок мільйонній армії біженців з Сирії та інших близькосхідних країн, у яких відбуваються військові дії. Трамп зазначив, що не хотів би повторення такого сценарію у своїй країні.
У відповідності до проекту президентського указу, з яким ознайомилися журналісти Reuters, у спеціальних зонах безпеки «громадяни Сирії, котрим довелося тікати з їхніх помешкань, мають можливість очікувати репатріації та переселення у країни третього світу». Водночас, документ не містить ніяких подробиць, якими саме мають бути ці зони, де їх будуть розташовувати та хто візьметься їх охороняти.