Трамп собирается подписать самый жесткий указ против беженцев

В ближайшие дни новый президент США Дональд Трамп подпишет самый жесткий указ относительно беженцев из Сирии, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как стало известно, американский президент собирается запретить беженцам из Сирии въезжать на территорию Соединенных Штатов. Кроме того, будет подписан указ о прекращении выдачи виз гражданам из некоторых мусульманских стран сроком на один месяц. Речь идет о гражданах Йемена, Судана, Сомали, Ливии, Ирака и Ирана. В распоряжении Дональда Трампа будет несколько пунктов, предусматривающих различные запреты. В частности, Трамп планирует сроком на четыре месяца приостановить многие программы для мигрантов.
Нужно отметить, что одним из первых указов Трампа было распоряжение о начале строительства стены на границе с Мексикой. Причем президент подчеркнул, что все расходы на реализацию масштабного проекта возьмут на себя мексиканские власти. Также миллиардер анонсировал сроки возведения стены. По его словам, строительство планируется начать через несколько месяцев.