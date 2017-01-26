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Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі

Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі
Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі
Новий очільник США Дональд Трамп розповів журналістам про свої перші відчуття від роботи та проживання у Білому дому, про що передає replyua.net. За його словами, йому дуже до вподоби Овальний кабінет у Білому домі та письмовий стіл, за яким свого часу доводилося працювати президенти США Джон Кенеді, Рональд Рейган, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама. Крім того, республіканець назвав найкрасивішими, які йому доводилося бачити протягом життя, а систему Білого дому новий президент США назвав найбезпечнішою у світі.

Також, за словами Трампа, наразі він продовжує користуватися своїм стареньким телефоном на операційній системі Android і саме з нього він пише пости у соцмержі, хоча його радникам це, вочевидь, зовсім не до вподоби. Прокидається Трамп раніше шостої ранку, після чого він переглядає новини по телебаченню одночасно з ознайомленням з заголовками газет. А ось книг новий американський лідер не любить. З дев’ятої ранку очільник Білого дому починає проводити зустрічі з помічниками. У вечірній час Трамп знову починає перегляд телепрограм. Крім того, новий президент США багато часу виділяє для того, або просто розглянути нові кабінети.

Перша леді США Меланія Трамп та син президента Беррон ще минулої неділі поїхали зі столиці, оскільки було прийняте рішення про продовження навчання сина президента у школі Нью-Йорка до завершення навчального року.
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