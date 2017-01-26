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Трамп намерен сократить финансирование ООН почти на сорок процентов

Трамп намерен сократить финансирование ООН почти на сорок процентов
Команда нового президента США подготовила целый ряд указов, предусматривающих резкое сокращение финансирования ООН, а также многих других международных организаций.

Кроме того, Дональд Трамп должен пересмотреть множество международных договоров в ближайшее время, информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. Издание сообщает, что первый указ, который скоро подпишет Трамп, затронет Организацию объединенных наций. Планируется сократить ее финансирование сразу на сорок процентов. Таким образом, миллиардер сдержит еще одно свое обещание, данное во время предвыборной гонки. Однако сокращение финансирования произойдет лишь в том случае, если в состав ООН будет входить Организация освобождения Палестины или Палестинская национальная администраций.

Напомним, что Трамп обещал поддержать Израиль после того, как ООН приняла резолюцию против этой страны. Кроме того, финансирование ООН будет урезано в том случае, если произойдет уклонение от исполнения санкций в отношении КНДР и Ирана. Издание отмечает, что, если Трамп действительно подпишет этот указ, работа всех структур ООН будет существенно урезана, поскольку организация всегда надеялась на ежегодные финансовые поступления из США.
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