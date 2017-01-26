валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Вашингтон має намір на 40% скоротити фінансування ООН

Вашингтон має намір на 40% скоротити фінансування ООН
Журналісти авторитетного видання The New York Times повідомили про плани нової президентської адміністрації США скоротити на 40% фінансування ООН та інших важливих міжнародних організацій, повідомляє replyua.net.

За даннями видання, Дональд Трамп планує взагалі припинити виділяти кошти на потреби організацій, членами яких є Палестинська автономія та структур, котрі обходять раніше введені обмеження на Іран та Північну Корею. Окрім того, будуть позбавлені фінансування організації, які виділяють кошти на аборти. Американські журналісти додали, що якщо зрештою це рішення буде підтримане, це призведе до зміни роботи ООН, оскільки не менше 25% усіх місій миротворчого характеру отримували необхідні кошти саме з США.

Як відомо, 23 січня новий очільник Білого дому Дональд Трамп підписав указ, яким передбачається формальний вихід США з угоди про Транстихоокеанське партнерство. В процесі підписання даного рішення в стінах Овального кабінету американський лідер назвав таку подію «великою для американського працівника». Це означає, що республіканець дотримався своєї обіцянки, яку він багато разів озвучував в ході передвиборчої кампанії. Договір про зону Транстихоокеанського партнерства був укладений минулого року за сприяння Барака Обами.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною
Важное за сутки
25 янв 2017
8970

У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

Російська Федерація прийняла рішення підсилити свої війська у Південному воєнному окрузі у зв’язку із ситуацією, яка складається на території українського Донбасу. Про це заявив міністр оборони Росії

Последние новости

26 января зафиксирован новый рост цен на нефть

Сазонов: свободный рынок земли – единственный способ побороть земельные махинации

Київ продовжує активно торгувати з окупантами - Парасюк

Чрезвычайная ситуация на реке Днепр

Трамп зрадить Балтію, Молдову та Україну – Financial Times

Залог за скандальную Заверуху внес сторонник Януковича-младшего, – журналист

Фурса: три важных шага в борьбе с коррупцией

КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло

Литвин: рішення про підвищення пенсійного віку від терміновано, але не знято з порядку денного

Составлен рейтинг лучших отелей в мире

Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Войцех Бальчун обещает шокировать Украину и заработать с «Укрзализныцей» 16 млрд гривен прибыли

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет

Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление

Політика Трампа може призвести до знищення путінської Росії – експерт

В НАСА заявили об астероиде, пролетевшем мимо Земли

Влада Мексики прокоментувала будівництво Трампом стіни на кордоні

Трамп собирается подписать самый жесткий указ против беженцев

Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі

 Новости за день