Вашингтон має намір на 40% скоротити фінансування ООН

Журналісти авторитетного видання The New York Times повідомили про плани нової президентської адміністрації США скоротити на 40% фінансування ООН та інших важливих міжнародних організацій, повідомляє replyua.net.
За даннями видання, Дональд Трамп планує взагалі припинити виділяти кошти на потреби організацій, членами яких є Палестинська автономія та структур, котрі обходять раніше введені обмеження на Іран та Північну Корею. Окрім того, будуть позбавлені фінансування організації, які виділяють кошти на аборти. Американські журналісти додали, що якщо зрештою це рішення буде підтримане, це призведе до зміни роботи ООН, оскільки не менше 25% усіх місій миротворчого характеру отримували необхідні кошти саме з США.
Як відомо, 23 січня новий очільник Білого дому Дональд Трамп підписав указ, яким передбачається формальний вихід США з угоди про Транстихоокеанське партнерство. В процесі підписання даного рішення в стінах Овального кабінету американський лідер назвав таку подію «великою для американського працівника». Це означає, що республіканець дотримався своєї обіцянки, яку він багато разів озвучував в ході передвиборчої кампанії. Договір про зону Транстихоокеанського партнерства був укладений минулого року за сприяння Барака Обами.