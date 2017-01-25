Известная актриса и обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» Мэри Тайлер Мур скончалась на 81-м году жизни.
Мэри Тайлер Мур умерла на 81-м году жизни
Известная актриса и обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» Мэри Тайлер Мур скончалась на 81-м году жизни.
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Муждабаев: в России уже выбрали нового президента Украины
На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев сообщает о том, что Россия уже успела избрать нового украинского президента, передает replyua.net. По словам Муждабаева, власть передадут очень
Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку
Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских
В эфире российского телевидения Жириновский назвал Крым украинским регионом
В прямом эфире одного из политических шоу глава ЛДПР Владимир Жириновский оговорился «по Фрейду», так как в процессе перечисления регионов Украины он также назвал Крым, передает replyua.net. Это шоу
У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною
Російська Федерація прийняла рішення підсилити свої війська у Південному воєнному окрузі у зв’язку із ситуацією, яка складається на території українського Донбасу. Про це заявив міністр оборони Росії
Пономарь: Трамп принял очень важное решение
На календаре уже среда, середина рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам,