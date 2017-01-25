Очередной необычный протест против Трампа всколыхнул США

В США не затихают протестные акции против новоизбранного президента Дональда Трампа. На этот раз активисты дислоцировались неподалёку от белого дома в Вашингтоне. Как передаёт replyua.net со ссылкой на материалы AFP, противники политики республиканца Трампа из Greenpeace захватили подъёмный кран, на котором разместили призывающий к протестам плакат.
Организаторы акции пояснили, что на плакате, который возвышается над Вашингтоном неподалёку от Белого дома, содержится лишь одно слово — «Сопротивляйся». Таким неоднозначным призывом активисты хотели обратить внимание неравнодушных американцев на действия, которые Трамп предпринимает в первые дни своего президентства. В частности, активисты обращаются к американцам с просьбой не закрывать глаза на то, как Трамп «атакует образовательную, социальную, экологическую и экономическую справедливость».
Политические обозреватели предположили, что такой протест связан с недавним указом Трампа о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access Pipeline. Во время правления Обамы активистам удалось добиться приостановки этого строительства, однако Трамп отменил решение первого темнокожего президента практически сразу, как оказался в президентском кресле.