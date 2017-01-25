Новый указ Трампа изменит политику США

Как сообщают источники из Белого дома, 25 января, в среду, ожидается, что Президент Дональд Трамп скрепит своей подписью значимые для будущей иммиграционной политики США указы.
В частности, сообщается, что во время визита Трампа в ведомство, которое занимается вопросами национальной безопасности, он готовится подписать указы о создании стены на южной границе США, а также другие документы, которые позволят урегулировать ситуацию с эмигрантами. Об этом Трамп накануне написал в своем личном профиле в Twitter, обозначив, что этому дню предстоит стать переломным для национальной безопасности страны. Более подробные планы Президента пока умалчиваются, его представители заявляют, что Трамп еще обдумывает дальнейшие действия относительно минимизации потоков беженцев. Ко всему этому, рассматриваются варианты ограничения на въезд в США для представителей некоторых стран.
Напомним, что накануне выборов Дональд Трамп не один раз поднимал тему иммиграционной политики страны. Он заявлял, что необходимо ужесточение пограничного контроля и направить все действия на уменьшение потоков беженцев в США.