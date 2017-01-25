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Блогер: финансовые рынки – некий «коллективный разум инвесторов» – обожают Дональда Трампа

Блогер: финансовые рынки – некий «коллективный разум инвесторов» – обожают Дональда Трампа
Известный российский оппозиционный журналист и блогер Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет о том, что вчерашний торговый день на Уолл Стрит закончился еще одним закрытием на рекордно высоких отметках для двух из трех главных индексов США – S&P500 и NASDAQ. Индекс Dow Jones Industrials – в нескольких пунктах от отметки в 20 000.

«Не подумайте, что это – только лишь реакция на первые несколько дней вступления Дональда Трампа в должность после инаугурации 20 января 2017 года. Фондовые рынки рванули вверх гораздо раньше, сразу после избрания Трампа 8 ноября 2016 года», – отметил блогер.

По его словам, больше всех вверх рванул индекс финансовых акций. Со дня избрания президента 8 ноября по 6 января, всего за два месяца, но еще за две недели до вступления Трампа в должность, американский индекс S&P Financials Index подскочил на 19%, в то время как общий индекс акций S&P 500 Index подорожал на 6,5%. Индекс телекоммуникационных компаний поднялся на 14%, а индекс энергетических компаний – на 10%, то есть больше, чем S&P 500 Index по сравнению с каждым из этих секторов. По мнению Рабиновича, инвесторы предполагают, что компании в этих индустриях извлекут дополнительные прибыли от политики Трампа.

«Явилась ли победа Трампа на выборах сюрпризом для финансовых рынков? О, да. То, что случилось с индексами после выборов, с 8 ноября по 6 января, говорит о том, что финансовый рынок победы Трампа никак не ожидал. Уолл Стрит любил Обаму, но Трампа Уолл Стрит любит еще больше, а больше всего его любят финансовые, энергетические и телекоммуникационные компании», – резюмировал Слава Рабинович.
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