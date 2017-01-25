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В США хочуть позбавити президента червоної кнопки

В США хочуть позбавити президента червоної кнопки
Згідно інформації, опублікованої на сайті американського Сенату, на розгляд цього важливого органу влади країни внесено проект закону, автори якого Едвард Маркі та Тед Лью пропонують заборонити новому очільнику Білого дому Дональду Трампу першим використовувати ядерну зброю по відношенню до інших країн, про що повідомляє replyua.net.

На переконання членів Конгресу, актуальність проблеми ядерної зброї значно зросла після приходу Трампа, тому що у нового американського лідера «є право будь-коли розпочати ядерний військовий конфлікт». Зокрема, автори проекту закону нагадали слова Трампа, який пообіцяв, що буде розглядати питання про нанесення ядерного удару по терористам. На думку американських політків, такий підхід значною мірою підвищує ризик «непередбачуваної ядерної ескалації».

Раніше новий президент США заявляв, що всі громадяни, які прийняли рішення про неучасть в церемонії його інаугурації, повинні віддати заздалегідь придбані квитки на урочисті заходи з нагоди його вступу на найвищу посаду в країні. Такий крок, на думку республіканця, був би цілком правильним по відношенню до нього самого та інших американців, котрі були зацікавлені у присутності на церемонії інаугурації.
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