Эксперт: «медовый месяц» Путина и Трампа пришлось отложить

Первые указы и распоряжения Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он собирается заниматься внутренней политикой США и будет ликвидировать «наследие» Обамы, поэтому медовый месяц с российским президентом откладывается. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение прозвучало от Максима Яли, эксперта-международника.
По его словам, первые шаги президента США были ожидаемыми, он отменил медицинскую реформу Обамы, а также разорвал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. «Сейчас Трамп концентрируется на том, чтобы отменить наследие Обамы везде, где это только возможно. Резкие шаги, свидетельствующие о том, что он не отступит от своей программы. Он уже продемонстрировал всю серьезность своих намерений. Что касается отношений с Россией, то стратегия была сформирована еще до инаугурации президента», считает Яли.
По словам международника, скандал, связанный с наличием у Кремля компромата на Дональда Трампа, заставил президента внести некоторые коррективы, отложив медовый месяц до лучших времен. «Трамп больше не станет высказывать симпатии в адрес России, чтобы не подтвердить информацию из компромата», отметил эксперт.