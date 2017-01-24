Нардеп: Трамп напрямую обратился к украинцам во время инаугурации

Светлана Залищук, украинский депутат, в блоге на Новом времени пишет о том, что во время инаугурационной речи Дональд Трамп обращался к украинцам и передавал Украине сигнал, который не нужно было даже читать между строк.
«Способность Украины выживать зависит только от самих украинцев, и не нужно надеяться на еще один миллиард гарантий, первый из которых Украина получила в 2016 году. Также не нужно ждать и новых гарантий от МВФ, потому как этот фонд контролируется напрямую из Вашингтона. Нельзя воспринимать как данность и знак равенства между санкциями и захватом РФ территорий Украины», пишет Залищук. По ее словам, украинцы вряд ли дождутся уговоров нового вице-президента США сместить украинских чиновников, которые проваливают реформы одну за другой.
Нардеп при этом отмечает, что именно так нужно трактовать заявление из программы Трампа о том, что нужно дружить со старыми врагами. «Внешняя политика США теперь будет строиться только из расчета собственных интересов. Вашингтон не сдает Украину в обмен на оттепель в отношениях с РФ, однако нужно признать, что заграница больше нам не поможет», уверена нардеп.