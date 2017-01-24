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Трамп объявил в США новый праздник в честь себя

Трамп объявил в США новый праздник в честь себя
20 января, день инаугурации Трампа, теперь объявлено в Соединенных Штатах Национальным днем патриотизма, и соответствующий указ был подписан новым американским президентом, информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост.

Издание сообщает, что даже сама инаугурационная речь Дональда Трампа содержала множество патриотичных призывов, и, по мнению главы государства, именно патриотизм поможет объединиться американцам и ликвидировать ту разъединенность, которая сложилась за последние месяцы. Шон Спайсер, пресс-секретарь американского президента, подтвердил эту информацию, отметив при этом, что указ о Национальном дне патриотизма стал одним из первых, подписанных главой государства.

«Я, президент США Дональд Трамп, в силу своей власти, предоставленной Конституцией и законами США, провозглашаю Национальным днем патриотизма 20 января 2017 года. Этот праздник укрепит наши связи друг с другом, а также с нашей страной. Также он позволит обновить обязательства американского правительства перед людьми», говорится в указе Дональда Трампа.
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