Фондовый рынок обвалился после первого рабочего дня Трампа

Американский фондовый рынок по результатам первого рабочего дня нового президента США Дональда Трампа завершился падением, передает replyua.net со ссылкой на Reuters. Также сообщается о произошедшем накануне обвале курса американского доллара на фоне информации о первых шагах, совершенных республиканцем уже в качестве главы Белого дома. Как известно, накануне Трамп поставил подпись под указом, предусматривающим выход США из договора, предусматривающего участие страны в Тихоокеанском партнерстве. Помимо этого, американский лидер намерен внести определенные изменения в договоренность о свободной торговле с Мексикой и Канадой.
По словам главного стратега компании Global Markets Advisory Group Питера Кенни, сейчас инвесторы уде начали ломать голову над тем, к каким последствиям для экономики США и всего мира обернутся планы Трампа в сфере экономики, торговли, обложения налогами и регулирования.
Как уже сообщалось, глава МВФ Кристин Лагард подвергла резкой критике планы нового американского руководства относительно реформирования экономики. По ее словам, позиция Трампа в такой важной сфере государства носит исключительно протекционистский характер, и ее результаты будут больше негативными, чем положительными.