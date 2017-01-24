В свой последний рабочий день Барак Обама предоставил серьезную помощь Палестине

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По информации журналистов издания Associated Press, за несколько часов до завершения своих полномочий главы Белого дома Барак Обама подписал распоряжение о перечислении Палестинской автономии материальной помощи, размер которой составил 221 млн. долларов, предает replyua.net. При этом сообщается о совершенных попытках блокирования такого шага представителями Республиканской партии. Как известно, американский Конгресс получил на рассмотрение соответствующее уведомление Обамы в письменной форме буквально за пару часов до официального вступления Дональда Трампа в свои президентские полномочия.По информации Associated Press, предназначением перечисленных Бараком Обамой средств является предоставление гуманитарной помощи в районе сектора Газа и в западной части реки Иордан. Ожидается, что часть предоставленной суммы будет направлена на реформирования сферы безопасности и изменений в политике.Дополнительно в администрации экс-главы Белого дома предоставили 4 млн. долларов на борьбу с меняющимся климатом и 1,25 млн. долларов для поддержки деятельности разных гуманитарных организаций, которые действуют благодаря поддержке ООН.