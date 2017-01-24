Мощный шторм в США унес жизни десятков людей

Накануне на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушился мощный шторм, и власти штатов пока не могут сообщить о точном числе погибших и пострадавших, информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер. По уточненной информации, погибли не меньше двадцати граждан, однако это только первые данные.
Мощный шторм сопровождался ураганным ветром и сильным ливнем. Скорость ураганного ветра в отдельных районах достигала почти ста километров в час. Местные спасательные службы заявили о том, что во многих районах Восточного побережья ветер сорвал линии электропередач, вырвал деревья с корнем и даже опрокидывал автомобили. В чрезвычайных службах Нью-Йорка подчеркнули, что последствия стихии будут масштабными. В настоящий момент в аэропортах Восточного побережья США отменены почти шестьсот рейсов.
При этом в метеорологической службе США предупредили граждан, проживающих на Восточном побережье, о том, что на некоторые штаты также может обрушиться наводнение. Напомним, что несколько дней назад на Папуа-Новую Гвинею обрушилось землетрясение магнитудой 8,0, также была объявлена угроза цунами.