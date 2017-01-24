В разведке не нашли доказательств связей Флинна с РФ

Сотрудники разведки США не смогли предоставить фактов, подтверждающих то, что сотрудники штаба американского президента Дональда Трампа имеет тесные связи с Россией, передает replyua.net со ссылкой на информацию, распространенную телеканалом CBS. При этом отмечается, что следователями проводится расследование с целью выяснить, сотрудничали ли представители команды нового американского лидера с Кремлем до выборов после них. Впрочем, сообщили журналисты CBS, по состоянию на сегодняшний день никаких конкретных сведений с подтверждением таких слухов нет.
Помимо этого отмечается, что представители разведки по-прежнему изучают телефонный разговор, в котором приняли участие Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк. Отмечается, что данный разговор состоялся в последних числах прошлого месяца. Особое внимание обращается на то, что расследование коснулось не только Майкла Флинна.
«В соответствии с имеющимися данными, следователи проводят изучение на предмет предоставления чиновниками США секретной информации со своими коллегами в России, включая секретную, а также нарушались ли при этом законы», - подчеркнул один из источников американского телеканала.