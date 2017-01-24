Манн: в Минфине РФ очень рано радовались

Новостей так много, и они такие бурные, что можно успеть сосредоточиться только на одном. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн.
По словам израильского эксперта, Трамп выполнил еще одно предвыборное обещание, сняв ограничения на добычу черного золота в США. «После такого известия мировой рынок нефти отреагировал, и впервые за несколько недель цены поползли вниз. В России уже начали опасаться, что все старания и переговоры, направленные на замораживание добычи нефти, не дадут никакого результата», пишет Манн. Израильский эксперт при этом отмечает, что Рекс Тиллерсон, будущий госсекретарь США, сделал заявление о том, что эра нефти подходит к концу, и черное золото не нужно беречь для будущих поколений, и нефть необходимо использовать сейчас, а также переходить на возобновляемые источники энергии.
«Похоже, в российском Минфине слишком рано радовались, и уже одиннадцать участников рынка нефти отреагировали на указ Трампа сообщениями о том, что они размораживают буровые», добавляет Манн.