В Белом доме не исключают сотрудничество с РФ в борьбе с ИГ

По информации Associated Press, в Белом доме заявили о возможности совместных действий Вашингтона с Москвой для совместного уничтожения на сирийской территории террористической группы «ИГ». Как передает replyua.net, информация об этом поступила от пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Он подчеркнул, что новый глава Белого дома Дональд Трамп совершенно четко сказал, что видит своим партнером любую страну, которая также, как и США, стремится к победе над террористической группировкой ИГ. Кроме того, высокопоставленный американский чиновник заявил о готовности администрации Трампа вести работу с Россией для того, чтобы победить ИГИЛ.
Не так давно официальные представители Пентагона отказались подтверждать заявления российского оборонного ведомства о проведении в Сирии совместных действий, отметив, что воздушные удары на сирийской территории на сирийской территории не проходят согласования с российскими военными.
Как известно, в текущем месяце в Сирии была проведена первая совместная операция военнослужащих РФ и Турции, целью которой было уничтожение боевиков террористической группы ИГ.