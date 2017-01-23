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Дональд Трамп исполнил одно из своих предвыборных обещаний

Дональд Трамп исполнил одно из своих предвыборных обещаний
США выходит из договора Транстихоокеанского партнерства. Новоизбранный президент Дональд Трамп подписал сегодня соответствующее распоряжение. Договор был заключен предыдущим президентом Обамой зимой 2016 года и должен был вступить в силу через 2 года после его ратификации каждым участником будущего объединения.

Трамп прокомментировал свое действие как важное решение для будущего Америки и для простых американских рабочих. Во время своей предвыборной кампании будущий президент называл это сотрудничество потенциальной катастрофой для будущего американского рынка трудоустройства и экономики. Также прогнозируется пересмотр Североамериканского соглашения, заключенного США, Канадой и Мексикой.

Напомним, что Транстихоокеанское партнерство представляет собой международное объединение стран, которое охватывает экономическую и торговую сферы деятельности. Соглашение было заключено 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона с целью создания зоны свободной торговли. Во время президентства Обамы членство в объединении расценивалось как одно из приоритетных направлений внешней политики государства. Также стоит отметить, что ранее представители Японии заявили, что подписание договора без США не имеет смысла.
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