Первая леди США намерена вернуться в Нью-Йорк

Супруга нового американского президента Дональда Трампа заявила о намерениях вернуться в Нью-Йорк, передает replyua.net со ссылкой на информацию ВВС. Отмечается, что это должно произойти в ближайшее воскресение, когда все официальные торжественные церемонии в честь инаугурации Трампа завершатся.
Согласно информации представителя Мелании Трамп, первая леди США обратилась со словами благодарности ко всем своим согражданам, которые ее поддержали и достаточно тепло встретили в Вашингтоне. Однако она вернется в Башню Трампа в Нью-Йорке до того, как начнется новая школьная неделя. Это означает, что на протяжение нескольких ближайших недель жена главы Белого дома будет некоторое время проводить в столице США, а другую часть времени – в Нью-Йорке.
Еще в ноябре прошлого года Трамп заявлял, что, судя по всему, его жена Мелания вместе с сыном Бэрроном решат перебраться в Белый дом. Однако прежде необходимо дождаться, пока в школе, в которой учится сын президента, завершатся занятия. В свою очередь, политические эксперты высказывали мнение, что вовсе не Мелания Трамп будет выступать в качестве первой леди США, а дочь нового американского президента Иванка, так как ее влияние на отца очень существенное.