Трамп отправил в отставку всех иностранных послов США, никем их не заменив

Издание «Independent» сообщает, что в первые несколько часов своего президентства Дональд Трамп отправил в отставку всех послов США в других государствах, не назначив на эти должности никого другого, - передает replyua.net.
Всем иностранным послам США было приказано покинуть свои офисы в полдень в день инаугурации президента. При этом никто на их должности назначен не был – уже второй день США не дипломатически не представлены ни в одной стране. При этом команда Трампа заявила, что никакие льгот никому предоставлены не будут – все должны были покинуть свои офисы строго до указанного срока, даже не смотря на наличие маленьких детей. Этим Трамп сильно отличился от своих предшественников, которые давали послам больше времени на сборы.
Политологи подчеркивают, что полная смена дипломатического корпуса США за границей – нормальная практика после прихода к власти нового президента, однако намного реже в истории страны были случаи, когда послов увольняли, никем их не заменив. Этот шаг Трампа, по их мнению, может поставить под угрозу отношения США с некоторыми странами, которые в последнее время остаются натянутыми.