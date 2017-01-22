Инаугурационная речь Трампа - плагиат то ли Гитлера, то ли "Бэтмена"

Пользователи социальных сетей и социологи очень быстро отреагировали на инаугурационную речь нового президента США Дональда Трампа, обнаружив ее сходство со сразу двумя известными публичными выступлениями, - передает replyua.net.
Социолог и публицист Игорь Эйдман пишет, что в речи Трампа просматривается поразительное сходства с речью Адольфа Гитлера, которую он произнес на открытии рейхстага нового созыва в 1933 году. В частности, Трампа можно обвинить в плагиате отдельных фраз, посвященных «проклятому прошлому», «новому порядку», который нужно построить, «мировому порядку», «единству нации», правительству, а также «светлому будущему народа». Фразы, сказанные президентом США, полностью отражают идеи и смысл фраз, сказанных Гитлером, хотя и сформулированы другими словами.
Американские СМИ пишут о другом: по их версии, Трамп не писал свою речь сам, это за него, как обычно, сделал Миллер, подготовивших половину его предвыборных выступлений. Старший советник Трампа и главный стратег Белого дома заявил, что «речь Трампа была насквозь пропитана патриотизмом, и представляла собой неприкрытые декларации основных принципов его популизма и национального движения, поданных очень мощным способом». Американские социальные сети отреагировали на речь Трампа быстрее всех, распознав в ней несколько прямых цитат из фильма о Бэтмене Кристофера Нолана под названием «Темный рыцарь: Возрождение». В частности, речь идет о репликах в одном из диалогов, принадлежащих герою по имени Бэйн, которого играет Том Харди. Также эксперты отметили, что речь Трампа стала самой короткой чуть ли не за всю историю президентства США – она вполовину меньше речей Обамы и Буша.