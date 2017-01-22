Администрация Трампа объявила войну американским СМИ

Reuters пишет, что Дональд Трамп не на шутку объявил войну американским средствам массовой информации, которые с самого избрания постоянно подвергают республиканца жесткой критике, - передает replyua.net.
Ринс Прибус, глава штаба Дональда Трампа, заявил, что президент США не намерен просто игнорировать «гнусные нападки СМИ, которые продолжаются с самой его победы на выборах». Чиновник усилил критику поведения американских СМИ, а также обвинил их в попытке делегитимации президентства Трампа путем распространения информации о его вероятном отстранении от власти, в том числе в порядке импичмента. Как сообщалось ранее, также в СМИ США появились предложения устранить Трампа от власти путем применения 25 поправки к Конституции США через признание его психически больным. Прибус пообещал, что устроит американским СМИ настоящую войну.
Он заявил: «С самого первого дня после избрания Трампа СМИ говорят о делегитимации выборов. Мы не будем просто сидеть, сложа руки, и смотреть на это». Заявления Прибуса прозвучали на следующий день после публикации в СМИ многочисленных статей о масштабах протестов против Трампа в США, а также женском марше против нового президента США.