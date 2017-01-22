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Ключевые сенаторы США поддержали кандидатуру Тиллерсона

Ключевые сенаторы США поддержали кандидатуру Тиллерсона
Reuters сообщает, что сенаторы Маккейн и Грэм поддержали номинацию Тиллерсона на пост Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, - передает replyua.net.

Два старших сенатора-республиканца сегодня заявили о своей поддержке Рекса Тиллерсона на должность Государственного секретаря США. Они сообщили, что будут голосовать за его кандидатуру во время завтрашнего голосования в Сенате, несмотря на его предыдущую работу в качестве главы «ExxonMobil» и связь с президентом Российской Федерации.

Сенаторы Джон Маккейн, представляющий Аризону и Линдси Грэм, представляющий Южную Каролину, заявили: «После тщательного рассмотрения его кандидатуры и долгих обсуждений с самим господином Тиллерсоном, мы приняли решение ее поддержать». Также они добавили: «В то же время, мы испытываем некоторые сомнения и опасения, учитывая его связь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако мы верим, что он будет объективным и сможет эффективно отстаивать интересы США». Как сообщалось ранее, завтра в Сенате США состоится голосование за кандидатуры Государственного секретаря и других членов администрации нового президента США.
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