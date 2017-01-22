США захлестнули массовые протесты в первый же день после инаугурации Трампа

Reuters сообщает, что вчера и сегодня в США прошли беспрецедентные протесты против новоизбранного президента. Сотни тысяч женщин вышли на улицы крупных американских городов, став участницами беспрецедентной волны международных протестов против Дональда Трампа, - передает replyua.net.
Многотысячные протесты захлестнули США на следующий же день после инаугурации. Женщины, возмущенные предвыборной риторикой Трампа, особенно его женоненавистническими взглядами, стали участницами сотен маршей в 60 странах мира. По оценкам организаторов, лишь в США участие в женском марше против Трампа приняли более пяти миллионов человек. К протестующим присоединились голливудские звезды, в том числе Скарлетт Йоганнсон, Эмма Уотсон, Шер, Мадонна, Шарлиз Террон, Кристен Стюарт и другие.
Протестующие выразили свое недовольство предвыборными обещаниями Трампа в отношении мигрантов, социальных меньшинств, борьбы с изменениями климата, мусульман и инвалидов. На плакатах участников марша были надписи: «Нам нужен настоящий лидер, а не жуткий твиттер», «Трамп должен уйти». Отдельные демонстранты протестовали против хамских заявлений нового президента о том, что он может «безнаказанно лапать женщин».