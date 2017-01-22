США уничтожили двух членов Аль-Каиды с помощью дрона-убийцы

Reuters пишет, что два представителя террористической организации «Аль-Каида» сегодня были убиты с помощью беспилотного летательного аппарата – об этом сегодня заявили власти Йемена. Администрация США пока никак не прокомментировала это сообщение, - информирует replyua.net.
Если эта информация будет подтверждена официальным Пентагоном, эти убийства террористов Аль-Каиды станут первыми с момента вступления на пост нового президента США Дональда Трампа. Двое мужчин были убиты в южной йеменской провинции Аль-Байда при помощи ракеты, которая была выпущена дроном. Ракета взорвала автомобиль, в котором находились террористы.
СМИ сообщает, что США ранее признавали, что провели десятки подобных операций в странах Персидского залива. Их число особенно возросло во время президентства Барака Обамы, который неоднократно заявлял, что большинство террористов скрываются в странах на Аравийском полуострове. Такой способ убийства неоднократно критиковался правительствами этих стран из-за высокой вероятности ошибки, а также вмешательства США в их суверенное воздушное пространство. Администрация Трампа пока не выработала четкой позиции в отношении такого использования дронов для борьбы с терроризмом.