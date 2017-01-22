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Марш женщин против Трампа прошел даже в Антарктиде

Марш женщин против Трампа прошел даже в Антарктиде
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Independent», протесты женщин, ненавидящих Дональда Трампа, прошли в эти выходные даже в Антарктиде. Небольшая группа демонстрантов промаршировала сегодня там, где обычно ходят лишь пингвины, соседствующие с китами и тюленями.

Издание подчеркивает, что Трамп стал настолько непопулярным в мире политиком, что «женщины вышли на марш против него даже в Антарктиде». Как сообщалось ранее, протесты против Трампа состоялись более чем в 60 странах по всему миру. Женщины протестуют против его намерений запретить аборты, а также его отношения к женскому полу в целом. На плакатах демонстранток написано: «Вставайте на защиту прав женщин, прав человека и боритесь против ненависти».

По меньшей мере 30 женщин-исследовательниц, а также поддерживающие их мужчины отправились вместе с группой ученых на острова в заливе Рай-Харбор, известный также как Paradise Bay. Они прошли сегодня по территории Антарктиды с плакатами, на которых были надписи: «Пингвины за мир», «Тюлени за науку» и «Бакланы против изменения Климата», а также «Любовь и дружба всех континентов». По замыслу участниц, эта акция должна привлечь внимание к проблеме глобальных изменений климата, которую Трамп предпочитает игнорировать. Также они хотели, чтобы марш против Трампа прошел на всех 7 континентах Земли, то есть по всей планете.
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