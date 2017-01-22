Политолог оценил вероятность «сдачи» Трампом Украины Путину

Будучи человеком прагматичным, новый глава Белого дома Дональд Трамп вполне реально может «сдать» Украину России, однако не полностью. Как передает replyua.net, подобное мнение в беседе с журналистами радио «Эхо Москвы» озвучил известный политолог Станислав Белковсакий. При этом эксперт предпочел сравнить Трампа с Бараком Обамой, для которого в политике самым основным было соблюдение идеалистических ценностей.
Белковский уверен, что прагматичный подход в деятельности Дональда Трампа в качестве президента обязывает его, прежде всего, нести ответственность перед соратниками в Республиканской партии и ее руководителями, которые, кстати, с большой долей скепсиса относились в нынешнему президенту на протяжение всего предвыборного процесса.
«Среди противников Трампа были все бывшие президенты США, которые сейчас еще живы, в частности, это касается Джорджа Буша-старшего, а также Джорджа Буша-младшего, а также экс-госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизы Райс и наиболее авторитетного сенатора Джона Маккейна. Все названные выше политики были сторонниками Хилари Клинтон. Поэтому для Трампа главным заданием является налаживание отношений именно с ними, а не с главой Кремля Путиным, так как для президента США, вне зависимости от его партийной принадлежности, внутреннеполитические дела намного важнее, чем внешняя политика», - сказал Белковский.