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Политолог оценил вероятность «сдачи» Трампом Украины Путину

Политолог оценил вероятность «сдачи» Трампом Украины Путину
Будучи человеком прагматичным, новый глава Белого дома Дональд Трамп вполне реально может «сдать» Украину России, однако не полностью. Как передает replyua.net, подобное мнение в беседе с журналистами радио «Эхо Москвы» озвучил известный политолог Станислав Белковсакий. При этом эксперт предпочел сравнить Трампа с Бараком Обамой, для которого в политике самым основным было соблюдение идеалистических ценностей.

Белковский уверен, что прагматичный подход в деятельности Дональда Трампа в качестве президента обязывает его, прежде всего, нести ответственность перед соратниками в Республиканской партии и ее руководителями, которые, кстати, с большой долей скепсиса относились в нынешнему президенту на протяжение всего предвыборного процесса.

«Среди противников Трампа были все бывшие президенты США, которые сейчас еще живы, в частности, это касается Джорджа Буша-старшего, а также Джорджа Буша-младшего, а также экс-госсекретарей Колина Пауэлла и Кондолизы Райс и наиболее авторитетного сенатора Джона Маккейна. Все названные выше политики были сторонниками Хилари Клинтон. Поэтому для Трампа главным заданием является налаживание отношений именно с ними, а не с главой Кремля Путиным, так как для президента США, вне зависимости от его партийной принадлежности, внутреннеполитические дела намного важнее, чем внешняя политика», - сказал Белковский.
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