Белковский: Трамп не сдаст Украину России полностью из-за своей прагматичности

Станислав Белковский, известный российский политолог, заявил о том, что новый президент США может сдать Украину России, однако не полностью, поскольку он является очень прагматичным человеком, сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы.
По словам Белковского, Трамп полностью Украину сдавать не будет, но не потому, что он ее очень любит, а лишь по той причине, что, в отличие от Обамы, политического идеалиста, Трамп – очень прагматичный человек. Политолог подчеркивает, что Трамп будет отвечать перед своими избирателями, а также перед истеблишментом, настроенным к нему негативно на протяжении всей предвыборной кампании. «Ныне здравствующие политики-республиканцы, среди которых Кондолиза Райс, Джон Маккейн, Джордж Буш-младший, Джордж Буш-старший, Колин Пауэлл, всегда были против Трампа и даже поддерживали демократку Клинтон. С этими людьми Трампу придется налаживать отношения», считает Белковский.
По его мнению, любому американскому президенту куда важнее внутренняя политика большой страны, и именно проблемы внутри страны будет решать Трамп, а внешняя политика пока подождет – она никуда не денется.