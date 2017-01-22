У Трампа обвинили СМИ за «неправдивое» освещение инаугурации

В помещении для пресс-конференций Белого дома «голос» новоназначенного главы Штатов Дональда Трампа Шон Спайсер сказал речь, в которой слышалась критика в адрес сотрудников прессы. Пресс-секретарь президента США обвинил журналистов в распространении неправдоподобных данных о том, сколько человек присутствовали на мероприятии инаугурации главы государства, о чем информирует Bloomberg.
Как передает replyua.net, при этом «голос» Трампа добавил: «На инаугурации присутствовало самое огромное количество людей, когда-либо наблюдавших за аналогичным мероприятием». Также Спайсер добавил: «Предпринятые попытки сделать меньшим азарт в отношении инаугурации являются неправдивыми и такими, за которые должно быть стыдно». Согласно сказанными им словами, «когда Дональд Трамп принимал присягу, то Национальная аллея, от самого Капитолия до мемориала Вашингтону, была полной».
В это же время сообщается, что Спайсер не стал отвечать на вопросы представителей прессы и даже не принялся приводить конкретные данные о количестве людей, которые присутствовали на церемонии возле Белого дома. Сам же новый президент Дональд Трамп, в ходе своего первого официального визита в штаб-квартиру ЦРУ, отметил, что по его мнению, на инаугурации присутствовали порядка «миллиона, а может и полтора людей». Части Нацалеи, по его словам, «которые ведут к Монументу Вашингтона», были «заполнеными».