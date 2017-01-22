«Хохма» дня: «лучшего друга» Трампа не пустили на инаугурацию, и он стал лишним на празднике жизни вместе с простыми американцами, - фото



В момент проведения церемонии инаугурации президента



Как



Естественно, его друзья не упустили редкую возможность сфотографировать «сбитого летчика». Сам Резазеде находится с визитом в Вашингтоне, где он уже провел несколько важных встреч. «Вам смешно, а мне больно. Страна, где так много уважаемых политиков, импортирует Миху. Дай Бог ему здоровья, но я не верю ни одному его слову», отметил Резазаде.













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Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять В момент проведения церемонии инаугурации президента США недалеко от места событий был замечен Михаил Саакашвили , недавно назвавший себя «другом Дональда Трампа».Как передает replyua.net , об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Резазаде Али Реза, первый вице-президент миссии «Европейская Украина». Он лично присутствовал на церемонии в Вашингтоне и рассказал, что находился очень далеко от грузинского политика, однако его друзья «признали в мужчине, прячущемся в кустах, Михаила Саакашвили ». «Мои друзья как раз были рядом со сбитым летчиком, который отсиживался в кустах. Самый лучший друг американского президента стоял очень далеко от самого Дональда, и его даже не пропустили через охрану – ближе Саакашвили никто не подпустил», пишет Резазаде.Естественно, его друзья не упустили редкую возможность сфотографировать «сбитого летчика». Сам Резазеде находится с визитом в Вашингтоне, где он уже провел несколько важных встреч. «Вам смешно, а мне больно. Страна, где так много уважаемых политиков, импортирует Миху. Дай Бог ему здоровья, но я не верю ни одному его слову», отметил Резазаде.