Манн: эти люди хоть осознают глубину своего падения?

Соломон Манн прокомментировал «женский марш против Дональда Трампа», который происходил сегодня по всему миру, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке политический обозреватель пишет: «Настоящий парадокс: женщины Европы почему-то не выходят на демонстрации, когда в Саудовской Аравии женщин секут плетьми за посещение базара без мужчины, в Иране забивают камнями за внебрачного ребенка и в Пакистане вешают за лесбийскую любовь». Он продолжает: «Зато тысячи фурий беснуются из-за того, что в демократической стране демократическим путем избран президент, который высказывался в частном порядке против абортов. Эти люди хоть осознают глубину своего падения или им кажется, что они нормальные?»
Как сообщалось ранее, сегодня во многих странах Европы прошел «женский марш против Трампа», в котором приняли участие сотни тысяч женщин. Они скандировали лозунги: «Особые отношения, просто сказать нет» и «Гадкие женщины, объединяйтесь». По оценкам социологов и местных властей, участницами марша против Трампа стали жительницы более чем 670 населенных пунктов. По данным сайта, на котором проходила регистрация участников этого протеста, таких насчитывается более двух миллионов.