США не будут принимать участие в переговорах по Сирии

Reuters пишет, что Госдепартамент США заявил сегодня, что глава дипломатической миссии США в Казахстане не будет принимать участие в переговорах по урегулированию сирийского вооруженного конфликта, которые начнутся в понедельник в Астане, - информирует replyua.net.
Исполняющий обязанности пресс-секретаря ведомства Марк Тонер заявил, что посол США в Казахстане, Джордж Крол, не будет принимать участие в этих переговорах. Он подчеркнул: «Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана принять участие в переговорах в качестве наблюдателя, однако не будем присылать своего делегата, что вызвано особенностями переходного периода».
Также Тонер подтвердил «приверженность США урегулированию вооруженного конфликта в Сирии». В пятницу Сергей Лавров заявил, что РФ надеется, что США примут участие в переговорах по Сирии в Астане. Как сообщалось ранее, должность Государственного секретаря США должен получить Рекс Тиллерсон, однако голосование за его кандидатуру может состояться не раньше понедельника, в то время как в переговоры в Астане уже будут идти. Сирийское правительство настроено на то, что переговоры в Казахстане «являются отдельным эпизодом переговорного процесса, и никак не связаны с переговорами, которые ранее проходили под эгидой ООН в Женеве». В то же время, Кремль заявил, что переговоры в Астане являются «продолжением переговорного процесса под эгидой ООН и его дополнят».