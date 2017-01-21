Мимика и жесты Трампа на инаугурации свидетельствуют о его уязвимости - эксперт

Издание «Independent» пишет, что психолог-бихевиорист доктор, профессор Питер Коллет рассказал журналистам Sky News о чем свидетельствовала мимика и жесты Дональда Трампа в день его инаугурации, - передает replyua.net.
Эксперт объяснил, что все поведение президента США в день инаугурации расписано в мельчайших подробностях в протоколах, однако, все же, каждый человек уникален, поэтому о том, что в действительности чувствует Трамп, можно судить по его мимике и жестам во время официальной церемонии. По мнению Коллета, Трамп имеет внешность типичного «альфа-самца», о чем говорят его выдающийся вперед подбородок, серьезный вид и нахмуренные брови. Также психолог сообщает, что Трамп в этот день улыбался, и хотя в обычных ситуациях улыбка говорит о миролюбивом настрое, в его случае она означает угрозу.
Коллет заявил, что также очевидно, что Трамп вел себя как человек, который чувствует, что должен нести ответственность, а его мимика – о том, что он привык быть «менеджером высшего звена». В то же время, то, что Трамп редко демонстрирует свои зубы, является его привычкой. По мнению Коллета, она говорит о том, что президент США чувствует уязвимость. Также в пользу этого свидетельствует его привычка втягивать шею, что является инстинктивной защитной реакцией.