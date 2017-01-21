Недолго музыка играла: в США начались масштабные протесты сторонником импичмента Трампа

По инициативе многих организаций в США начался процесс сбора голосов за уход из должности принявшего вчера присягу Дональда Трампа, о чем передает replyua.net. Согласно содержанию петиции на портале кампании, который имеет название Impeach Trump Now, участники акции намерены выразить свой протест таким образом, поскольку республиканец в свое время был активно замешан в конфликте бизнес-интересов.
По информации Deutsche Welle, организаторами кампании за уход Трампа из Белого дома являются две организации: Free Speech for People и RootsAction. По их мнению, отныне решения, принимаемые официальными американскими властями, не принесут никакой пользы стране. Вместе с тем, составители петиции за импичмент Дональда Трампа, запуск которой был осуществлен на сайте Change.org, указали, что он придерживается позиций сексзма, расизма и гомофобии.
Также некоторые СМИ США сообщили, что критиками Трампа оказались и представители «Американского союза защиты свобод граждан». Как пояснил ее лидер Энтони Ромеро, планируется подача большого количества исков в судебные инстанции. Напомним, что вчерашнюю церемонию инаугурации Трампа сопровождали многочисленные акции протеста.