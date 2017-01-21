По всему миру проходит марш женщин

Сегодня, 21 января, в разных городах мира проходит марш в поддержку прав женщин. Только в США запланированы марши в более чем 300 городах и всего около 600 маршей по городам всего мира. Событие уже успели окрестить как «марш против Трампа», который прославился своими высказываниями относительно женщин во время предвыборной кампании. Демонстрации уже прошли в Австралии, Новой Зеландии, Италии, Чехии, Германии, Испании, Грузии и Великобритании.
Большое шествие с участием 200 тысяч человек ожидается в Вашингтоне, где демонстранты намерены пройти к Белому Дому. Таким образом, участники марша протестуют против политики нового президента США и выступают в защиту прав женщин, желая показать, что права женщин являются правами человека. Демонстранты заявляют, что, кроме того, что они за расовое и гендерное равенство, они также выступают доступность медицинского обслуживания и право на аборт.
Стоит отметить, что марш женщин поддержали известные звезды Голливуда и шоу-бизнеса. Среди них – Скарлетт Йохансон, Шер, Кэти Перри, Джулиана Мур.