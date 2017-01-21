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Критик Пуніта очолив Пентагон

Критик Пуніта очолив Пентагон
Генерал у відставці «Скажений пес» Джеймс Меттіс склав присягу керівника Міністерства оборони Сполучених Штатів та очолив Пентагон. Про це йдеться у повідомленні американського видання «Washington Post», передає replyua.net.

За його кандидатуру проголосувало 98 сенаторів. Після цього Меттіс склав присягу голови Пентагону, яку прийняв віце-президента США Майк Пенс. Після цього урочистого та відповідального моменту «Скажений пес» виступив з промовою, в якій закликав американську армію вірно служити своєму народові. Крім того він звернувся і до спецслужб, назвавши їх «охоронцями безпеки» всієї американської великої сім’ї та попросив і надалі тримати відповідний курс в питаннях внутрішньої безпеки.

В той самий час він заявив, що приймає на себе обов’язок співпрацювати з Державним департаментом з питань укріплення альянсів Сполучених Штатів за межами держави, які перед цим критикував нещодавно інавгурований президент Дональд Трамп. З 1950-го року Джеймс Меттіс став першим високопоставленим офіцером, який керує Пентагоном. Як повідомлялося, 19-го січня, у четвер, Комітет Сенату США зі збройних сил вирішив наполегливо рекомендувати Джеймса Меттіса на посаду голови Міністерства оборони США.
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